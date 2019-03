Miley Cyrus: "Mi hermana es la policía de mi vagina"

Miley Cyrus habla sobre su hermana Noah de 14 años. La cantante ha concedido una entrevista en la radio 2Day FM, en ella la reina del twerking habla sobre su hermana pequeña que tanto protagonismo está cogiendo en estos últimos días.

Miley está segura de que su hermana va a triunfar si sigue sus pasos, y es que Noah se está convirtiendo en un pilar muy importante para la estrella, es más, es Noah la que se encarga de depilarle la vagina, y no se cortó nada en decirlo.

"Honestamente, mi hermana me controla. No me depilo con cera porque tienes que esperar algo de tiempo, por lo que sólo tengo esperanza de que el maillot me cubra todo lo que tiene que cubrir. Mi hermana es la policía de mi vagina, ella se asegura de que todo quede intacto. Especialmente en la canción Love Money Party” cuando me pongo encima del coche, con las piernas abiertas".

Pero de momento lo que está intentando Miley es que su hermana mantenga su inocencia el mayor tiempo posible, aunque al lado de la reina del twerking eso parece difícil.