Miley Cyrus le hace un 'twerking' a Santa Claus

En el Staples Center de Los Ángeles

Miley Cyrus ha vuelto a dar la nota, y de qué manera. Esta vez lo ha hecho en el Staples Center de Los Ángeles. Con las fiestas navideñas a la vuelta de la esquina, la ex niña Disney, no se le ha ocurrido otra cosa que marcarse un twerking, su particular baile erótico, con el mismísimo... ¡Santa Claus!