Miley Cyrus habla del lado oscuro que vivió a causa de ser Hannah Montana

Aunque ya han pasado muchos años, es difícil que alguna vez Miley Cyrus pueda desprenderse de su pasado de Hanna Montana.

Recientemente la cantante ha concedido una entrevista a la CBS donde revela que haber sido Hanna Montana no ha sido tan fácil como algunos piensan. "Me gustaba ser parte del universo de Disney, porque no conocía nada más. Sabía que estaba haciendo lo que yo quería, pero ahora que soy mayor, me doy cuenta que era mucha presión para una niña", confiesa la cantante en la entrevista.

Y aunque Miley conserva buenos recuerdos de esta etapa de su vida y del personaje que le dio la fama, la artista reconoce que fue muy difícil encontrar luego el equilibrio en su vida: "Definitivamente, lo recuerdo como un buen momento, creo que lo más difícil para mí fue equilibrar todo. Y se volvió más complicado cuando comencé a salir de gira al mismo tiempo como Hanna Montana y como yo misma".