Miley Cyrus: "Fumar hierba me sienta mucho mejor que beber alcohol"

Sabemos de buena tinta que Miley Cyrus últimamente vive muchas noches alocadas y de desenfreno. La que fuera chica Disney ha ofrecido una entrevista a la revista Style donde cuenta sus preferencias a la hora de salir de fiesta. ¿Sabías que prefiere fumar marihuana a beber alcohol? La cantante manifiesta que es mucho menos dañino que cualquier bebida alcohólica.

“El consumo de cannabis me sienta mucho mejor que el alcohol, ni me pone enferma después de unas horas ni altera mi comportamiento como lo hace la bebida. No me hace sufrir esos ataques de rabia ni esa exaltación descontrolada que normalmente proporciona el abuso del alcohol”, confiesa en la publicación. Y es que para Miley, Bob Marley es una especie de Madre Teresa pero con rastas.

Además de sus declaraciones a favor del cannabis, la estrella del pop también ha señalado que su círculo de amigos está formado en su gran mayoría por hombres, ya que las mujeres por lo general “son falsas, retorcidas y se mueven por el interés”. Salvo Kelly Osbourne, una amiga de las de verdad y para toda la vida, según Miley.

"Probablemente Kelly sea una de las pocas chicas con las que tengo una relación de profunda amistad. Ella es la mejor para salir, para tener una tarde de confidencias o para hacer cualquier cosa, porque no es como el resto de las mujeres que se mueven en el mundo del espectáculo de Los Ángeles".

Como vemos la cantante se ha explayado ampliamente en la publicación americana y ha revelado gran cantidad de secretos de esos que hay veces que es mejor dejarlos guardados en el armario. ¿Con qué nos sorprenderá de nuevo Miley Cyrus?