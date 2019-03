Miley Cyrus se va de fiesta sin cejas junto a Miranda Kerr y Lily Allen

Miley Cyrus y Miranda Kerr coincidieron hace unos días en una fiesta VIP. Y como no podía ser de otra forma, captaron el momento con una fotografía que, momentos después, la modelo compartió en Instagram, seguida más tarde de la cantante.

Pero en la imagen Miley parece que se ha hecho un nuevo cambio de look y ha decidido prescindir de sus cejas. Oh My God!!!! Aunque la realidad es que se las ha teñido tan rubísimas que apenas se perciben...

Bajo la imagen, Miranda decía: “por el maestro @mertalas con la hermosa @mileycyrus”.

Y parece ser que ahí no acabó la cosa sino que la modelo y la cantante terminaron juntas en una fiesta en la que también debía de estar Lily Allen.

Lily, que se ha declarado fan de la ex niña Disney, también quiso compartir la fotografía en la que, una vez más, la cejas de Miley no se veían por ningún lado. ¿Será este otro de los cambios de look de la cantante?