Miley Cyrus: "Eres más famosa cuanto más enseñas las tetas"

Tras ser ingresada unos días por problemas de salud, Miley Cyrus ha hablado con la prensa internacional antes de la inauguración en Londres de su gira europea. La cantante querido dejar claro cuáles fueron los motivos por los que estuvo hospitalizada, y es que, como ya contamos, un medicamento le provocó una reacción alérgica.

"No fue una sobredosis de drogas. Pero todos esos comentarios en Internet me hacen sentirme todavía mejor. Comentarios de mierda para la situación de mierda en que me vi", ha contado Miley refiriéndose al revuelo que causó su hospitalización. Pero ahora está muy contenta por haberse recuperado bien, y con muchas ganas de empezar su gira por Europa: "He venido en barco y estoy encantada de estar aquí. Ni sabía si iba a poder venir a Londres".

Además, al preguntarle por su afición a aparecer prácticamente desnuda o muy ligerita de ropa, Miley ha respondido con humor: "A los strippers les gusta mucho mi vestuario. Y desde luego eres más famosa cuanto más enseñas las tetas". ¡Ella sí que deja las cosas claras!