Miley Cyrus se echa desodorante en medio de una entrevista

En el backstage del Jingle Ball 2013

¡Para que luego no digan que Miley Cyrus no es una chica limpia! La diva del pop ha vuelto a dar el 'cante'. Durante una entrevista no se le ocurre nada más y nada menos que echarse un poquito de desodorante. Y es que la cantante decidió que era el mejor momento para darse AXE, uno de los patrocinadores del evento al que acudía.