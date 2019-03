Miley Cyrus disfruta de una noche loca sin su prometido Liam Hemsworth

EN UN CLUB NEOYORKINO

Miley Cyrus quise ser siempre el centro de atención y una vez más, lo ha conseguido. La ex estrella Disney la ha vuelto a liar. Esta vez, la cantante no ha decidido gritar a los cuatro vientos su último caprichito ni se ha tatuado nada en el cuerpo, pero ha montado una fiesta de las que no caerán en el olvido.