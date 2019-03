Miley Cyrus, desnuda, mojada y con lengua fuera en portada de Rolling Stone

DEVASTADA POR SU RUPTURA CON LIAM HEMSWORTH

Desde que Miley Cyrus comenzara a dar sus primeros pasos por el mal camino, sabíamos que la historia iba para largo. A pesar de que parece que la cantante no está pasando por su mejor momento y aunque quiera hacerse la dura, sufre en silencio por Liam Hemsworth. Pero para pasar el momento de la mejor manera, la ex Hannah Montana ha querido mostrar sus encantos al natural en la portada de la conocida revista 'Rolling Stone', ¡no hay mal que por bien no venga!