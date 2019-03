Miley Cyrus se desnuda para homenajear a 'Marilyn Monroe' en la portada de 'Vogue' Alemania

Posando de lo más sexy, con sus labios rojo pasión, medias de rejilla, con corpiño negro y sin él, así ha posado Miley Cyrus para el objetivo de Mario Testino para la edición de marzo de la revista Vogue de Alemania. La polémica intérprete ha confesado a través de las redes sociales su conmoción tras este homenaje particular a Marilyn Monroe: "Muy emocionada por esta portada. Te amo, Mario Testino".

Hace unos días también la vimos semidesnuda en la portada de la revista 'W Magazine', donde además declaraba su afición por ir como Dios la trajo al mundo por la vida: "Me gusta mucho no usar ropa y andar desnuda por la vida. Me gusta que me asocien con la sexualidad".

A Cyrus ya sólo le falta posar para la revista 'Vogue' de EEUU. Después de que la editora, Anna Wintour, cancelara la aparición de la cantante por su comportamiento 'bochornoso' tras la entrega de los MTV Music Awards, quizás en un futuro vuelva a tener las puertas de la publicación abierta.