Miley Cyrus se desmelena en su primer fin de semana de soltera tras su ruptura con Patrick Schwarzenegger

Todos los medios afirman que Miley Cyrus acaba de romper con su chico, Patrick Schwarzenegger, después de que se hicieran públicas unas fotos en las que el actor aparecía muy cariñoso con una misteriosa chica en México.

Por su parte, Patrick, niega completamente que estuviera tonteando con esa chica y dice además, que 'es solo una amiga'. ¡Qué le venga con esos cuentos a otra, que Miley no se lo traga!

Miley, lejos de pasarlo mal, está disfrutando a tope de su soltería como ella solo lo sabe hacer: de locura en locura. Este fin de semana hemos podido ver a la reina del twerking en compañía de sus mejores amigosen en un concierto de rap y viaje a Las Vegas incluido.

La 'celeb' ha decidido no perderse un sarao y disfutar al máximo con sus más allegados. En las fotos que hemos visto de su salida, no solo no se la ve triste, sino que se la ve con ganas de mucha marcha.

Desde luego, ¿qué mejor manera para sobrellevar una ruptura?