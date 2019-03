Miley Cyrus y Demi Lovato cuentan cómo fue la primera vez que les bajó el periodo

Estamos acostumbrados a oír que cuando te baja el periodo por primera vez es porque ya "eres toda una mujer", pero todas recordamos ese día y no precisamente como si fuese el mejor de nuestras vidas. Con motivo de una campaña de higiene íntima, que pretende concienciar a las más jóvenes sobre su primer periodo e informar y asesorar sobre los productos más apropiados para cada una, algunas artistas han contado cómo fue la primera vez que les bajó la menstruación.

Miley Cyrus y Demi Lovato, dos de las cantantes más importantes del panorama musical internacional, se han unido a la propuesta y han desvelado una de sus historias más íntimas y hay que decir que para ambas fue bastante difícil y lo pasaron muy mal.

La primera vez que le bajó el periodo a Miley coincidió con un rodaje de la serie Disney 'Hannah Montana' y aunque era un momento complicado no podía abandonar el set. "Me puse a llorar y a suplicarle a mi madre ‘Mamá vas a tener que ponerme un tampón, tengo que estar en el set", explicaba la artista.

Pero la historia de Demi Lovato no se queda atrás, y es que aunque ella estaba en casa cuando le bajó por primera vez, su hermana complicó las cosas. "Se lo dije a mi madre y a mi hermana y ellas me avergonzaron tanto.... Mi hermana dobló un póster por la mitad e hizo dibujos donde ponía ‘Feliz Día de la Regla’. También dibujó palos y corazones con rotuladores rojos... Tengo bastante buen sentido del humor así que por una parte me dio vergüenza pero por la otra pensé que era increíble", relataba la cantante.