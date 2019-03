Miley Cyrus deja de seguir a Liam Hemsworth en Twitter

Una vez más, Miley Cyrus vuelve a estar en el ojo del huracán pero esta vez por su tormentosa relación con Liam Hemsworth. Parece que tras su comportamiento rebelde y alocado, el que fuera su chico quiso poner distancia de por medio, y ahora la cantante ha querido tomar las riendas poniendo punto y final a la relación 2.0 con Liam a través de Twitter, dejándole de seguir a través de la red social.



Como ya apuntábamos hace unas semanas, a Liam no le hace nada de gracia la actitud bochornosa que caracteriza a Miley últimamente y el actor cree que podría dañar su propia reputación. Ambos no se han dejado ver juntos desde hace tiempo y, a pesar de tener boda planeada, según los últimos acontecimientos parece que no pasarán por el altar.

La publicación estadounidense ‘People Magazine’ ha sido la primera en confirmar lo esperado: la cantante y el actor han puesto punto y final a su relación sentimental. ¿Se les habrá roto el amor de tanto usarlo? ¿O se tratará sólo de un rumor más con respecto a la pareja?