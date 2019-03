Miley Cyrus le decida una canción a su exnovia, Stella Maxwell, actual pareja de Kristen Stewart

Tras publicar recientemente las canciones 'Malibu', 'Inspired', 'Younger Now' y 'Week Without You', Miley Cyrus publica su nuevo disco 'Younger Now'.

Un disco que ha llegado generando una gran polémica, y es que han sido muchos los fans que han especulado sobre la posibilidad de que Miley haya dedicado una canción a su exnovia Stella Maxwell (actual pareja de Kristen Stewart). El tema en cuestión es 'She's Not Him', y son muchos los fans que aseguran que este tema va dirigido a la modelo.

Recordemos que Miley rompió con Stella para volver a retomar su relación con el gran amor de su vida, el actor Liam Hemsworth.

¡Aquí te dejamos el nuevo tema para que juzgues tú mism@!