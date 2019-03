Miley Cyrus desmiente los rumores de boda

De la pareja se ha publicado que se han reconciliado, se han ido a vivir juntos a la casa de Miley Cyrus para pasar más tiempo juntos, incluso que se han comprometido. Harta de tantas mentiras ha querido desmentirlas una a una, menos que ha vuelto con Liam Hemsworth.



El video titulado ‘Todo’ y con una duración de nueve minutos le ha servido a Miley para contradecir todos los bulos publicados. "Antes de nada quiero deciros que no estoy comprometida, que no me voy a casar de momento", ha asegurado.



También ha negado que esté viviendo con Liam. La actriz ha sostenido que está "con mi madre, mi padre y mi familia y quiero dejar eso muy claro". "Esto está yendo demasiado lejos. Sólo tengo 17 años, es ridículo", ha añadido.



Miley ha declarado que en muchas ocasiones, ante los chismes “simplemente dejo que las cosas pasen, ya que no son más que rumores, pero también creo que es necesario que mis fans se sientan conectados conmigo” y por eso ha contactado directamente, para “controlar un poco todo lo que se dice sobre mí", ha explicado Miley en su video.



Aunque el tono del video sea un tanto irónico, la actriz encaja estas habladurías como un gaje más del oficio. Sin embargo, dice que estas informaciones falsas le hacen desgastan, a lo que ha dicho "cuando las cosas se sacan fuera de contexto, acaban haciéndome daño”.

La fama de Cyrus hace que los fotógrafos le sigan a todas partes día y noche y ella dice no entender el por qué. “Los paparazzi realmente me frustran, y confieso que me molesta que me sigan personas que no conozco de nada a los sitios”. Y ha aprovechado para aclarar que en las fotos sale siempre enfadada pero que ella no es así “es porque las cámaras me siguen y realmente es injusto”.



Este no va a ser el único video que la artista cuelgue en la red para ponerse en contacto con sus fans, ya sea para desmentir informaciones o para dar nuevas. Y es que tras el rodaje de 'LOL' se ha dado cuenta de todos los peligros de las redes sociales, por lo que ha decidido cancelar su cuenta de Twitter. Así que estaremos atentos a YouTube.