Miley Cyrus cuenta todo sobre su boda en la revista Marie Claire

Miley Cyrus vuelve a protagonizar una sesión fotográfica, esta vez para la revista Marie Claire. La publicación ha sido la encargada de sacar el lado más sensual y femenino de la cantante. En la entrevista hemos encontrado a una joven sincera y muy enamorada de su novio, Liam Hemsworth.

La cantante está tan encantada con la portada que ya es su nuevo avatar en Twitter. Y no nos extraña, porque realmente Miley está increíble. La ex niña Disney mezcla su lado más sensual con su carácter más rebelde, y el resultado es espectacular. Unas instantáneas en las que Cyrus seduce a la cámara con atrevidos escotes y vestidos.

La cantante ha hablado de su relación y ha dejado claro que “la vida es demasiado corta para no estar con la persona que deseas estar”. Y ha confesado que “yo realmente no me preocupo por la boda, si no por la promesa que nos hemos hecho el uno al otro. Queremos que nuestro compromiso sea para toda la vida”. Una entrevista de lo más sincera, que hace que veamos a una Miley comprometida y en uno de sus momentos más dulces.