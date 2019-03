Miley Cyrus critica a Taylor Swift por su videoclip 'Bad Blood'

Miley Cyrus ha vuelto a ser noticia por unas duras críticas hacia Taylor Swift. La cantante ha criticado el videoclip de Taylor, 'Bad Blood' para el número de septiembre de la revista Marie Claire. Y es que la joven más extravagante ha dejado claro lo que piensa sobre la industria musical, y sobre la princesa del country.

"La gente en la industria piensa que deben hacer más dinero y me pregunto, ¿para qué quieren más dinero?. Probablemente no podrán gastarlo todo en lo que les queda de vida", afirmó la cantante.

Pero sus declaraciones no se quedaron ahí, sino que más tarde comenzó a arremeter contra Taylor diciendo: "No entiendo que la venganza se haga con violencia, ¿se supone que eso un buen ejemplo? ¿Y yo soy un mal ejemplo porque voy con mis pechos al aire? No estoy segura de que el busto sea peor que un arma", declara la joven cantante que está cansada de que la juzguen por ser 'natural'.