Miley Cyrus critica a Mariah Carey: "Nunca he sido realmente fan de ella"

EN UNA ENTREVISTA PARA LA REVISTA ELLE

Una vez más, Miley Cyrus ha demostrado que no tiene pelos en la lengua. Durante una de las emisiones de 'The Voice', la cantante -que es miembro del jurado en el show- le dijo a uno de los concursantes: "No todo el mundo puede ser como Mariah Carey". En un primer momento, todo el mundo pensó que se trataba de un piropo a la intérprete de 'My All', sin embargo no ha sido así. En una entrevista reciente para la revista Elle, Cyrus ha confesado que nunca ha sido fan de Mariah y que no le gusta cómo es y cómo se vende a su público.