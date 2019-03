Miley Cyrus confiesa que sigue queriendo a Liam Hemsworth

Durante una entrevista en un programa de televisión de Australia

La estrella del pop ha concedido una entrevista en un programa de televisión australiano, 'Sunday Night', y allí se ha sincerado sobre sus sentimientos hacia Liam Hemsworth. Miley Cyrus no ha dejado indiferente a nadie después de declarar que sigue enamorada de su ex, y que él también lo está. Desde luego, no hay momento en el que la artista no aproveche para seguir creando polémica y acaparar la atención de todos los medios.