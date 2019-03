Miley Cyrus celebra su 20 cumpleaños dando un cambio radical a su vida

¡¡Cumpleaños felíz Miley Cyrus!! Hace 20 años Billy Ray era el papá más felíz con una niña que se convertiría pocos años después en la traviesa Hanna Montana, mitad adolescente mitad estrella del pop.

Estrella sigue siendo pero ha ido creciendo y evolucionando como cantante y dejó su etapa con Disney Channel para ser la rebelde Miley con música más agresiva y con tantos cambios de looks como de chaquetas. Según la revista 'Parade', llegó a ser la adolescente con más dinero del panorama. ¡Increíble Cyrus ni tu padre con el 'No rompas más'!

La cantante de mirada pizpireta ha tenido más de un novio desde que empezó a triunfar en el séptimo arte. Entre ellos uno de los 'brothers', con Nick Jonas durante dos años. Una bonita relación que pasó a la historia. Poco después vino Justin Gaston, pero Mile se fue al rodaje de la película 'The last song' y no pudo resistirse al rubiazo que ahora es su prometido, Liam Hemsworth.

Además de actriz y cantante le encanta cambiar de peinado y se ha visto involucrada en más de una controversia. ¡Da mucho juego! Como cuando salieron a la luz unas fotos que le envío a su novio Liam en las que Miley salía desnuda en una bañera con una mirada muy picantona, o como cuando rechazó a Justin Bieber.

Mil y un momentos los que ha vivido la actriz con tan solo 20 primaveras y que han dado mucho, pero que mucho de qué hablar... Y es que Miley, se la mire por donde se la mire, es una celebrity en toda regla. ¡Felicidades, estrella!