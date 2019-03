Miley Cyrus canta a capella 'We Can't Stop' junto a Jimmy Fallon y 'The Roots Sing'

LA ESTRELLA DEMUESTRA QUE EN LA MÚSICA ELLA ES LA REINA

¡Impresionante! Miley Cyrus se une al grupo 'The Roots Sing' y con la extraordinaria participación del presentador Jimmy Fallon para versionar a capela su exitoso tema 'We Can't Stop'. Y es que aunque últimamente esté dando mucho de qué hablar por sacar sus 'peritas' y su 'cucu' al aire, con este vídeo Miley demuestra porqué ella está donde está en el mundo de la música. ¡Menudo chorro de voz!