Miley Cyrus se cambia de casa para no ver a Nick Jonas

NUEVO AMOR, NUEVA VIDA, NUEVA CASA

Los últimos actos de Miley Cyrus nos hacían sospechar que algo estaba pasando en su vida. Ahora lo confirmamos: Miley ya no quiere que su ex, Nick Jonas, siga siendo su vecino, así que ha decidido poner tierra de por medio. No hay nada mejor para empezar de cero como cambiar de casa.