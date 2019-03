Miley Cyrus bromea en el hospital con una mascarilla de oxígeno en forma de patito

No hay que olvidar que la reacción alérgica que sufrió fue muy grave, provocada por el rechazo de su cuerpo al antibiótico llamado cefalexina. Pero lo curioso es que a pesar de que ésto podría mantenerla en el hospital hasta, nada más y nada menos, que 27 días, la artista de 21 años no pierde el humor.

Por este motivo, su 'Bangertz Tour' ha tenido que ser suspendido y Miley Cyrus ha querido hacer saber a sus seguidores que está muy triste por haber aplazado su gira y haberles 'dejado tirados': "No puedo dejar de llorar, quiero volver a la gira. Debería estar en el escenario cantando para vosotros no en una cama de hospital", escribió en Internet y a lo que quiso añadir una imagen en la que precisamente no aparece muy contenta.