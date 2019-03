Miley Cyrus besa en la boca a Katy Perry en pleno concierto de su gira Bangerz Tour

No podíamos comenzar la semana sin tener noticias de Miley Cyrus. Esta vez la reina del twerking ha calentado el ambiente protagonizando un momento un tanto lésbico junto a Katy Perry.

Este pasado fin de semana, Miley estaba deleitando a sus fans con un concierto en el 'Staples Center' de Los Ángeles con su gira 'Bangerz'. Allí, y cuando estaba entonando su single 'Adore You', la cantante vio a su compañera de profesión Katy Perry disfrutando en primera fila de su concierto. Y en vez de mandarle el típico saludito, Miley se bajó del escenario y le plantó un beso en toda la boca a Katy. OH MY GOD!!!

Este beso sorprendió a todos los allí presentes y la imagen empezó a correr como la pólvora revolucionando las redes sociales. Y es que si con esto no fuera suficiente, Miley compartió con todos sus sensaciones después de que sus labios rozasen los de Katy Perry: "Acabo de besar a una chica y la verdad que me ha gustado bastante". ¿¿¿De verdad???