Miley Cyrus es atacada por un gato

Miley Cyrus es una gran amante de los animales. Si hace unos días publicaba en Instagram una tierna foto recordando a su perro Floyd, que se murió hace dos años, esta vez la artista ha compartido con todos sus seguidores las heridas que le ha dejado un gato en la cabeza, la cara y el brazo. No sabemos si el gato era una de sus mascotas, pero parece que no se lleva muy bien con la polémica artista. La cantante tiene seis perros que como ella misma ha revelado quieren que formen parte de la boda entre ella y su prometido, el actor Liam Hemsworth. ¡Seguro que Pataky no deja a sus hijos ahora en casa de su cuñada!

Sus seguidores se alarmaron y se preocuparon por la intérprete. Cyrus no ha revelado los detalles de lo ocurrido y cómo llegó el gato a provocar esas heridas pero sí su gran enfado por lo sucedido. "Jodida por un gato de mierda", añadía en la publicación.

Además, la cantante publicó una imagen hace una semana de un gato llamado Harlem. ¿Sería el culpable de las heridas de la cantante? Seguro que a Miley se le quitan las ganas de tener más gatos en casa. ¿Sería una pelea de gatas?