Miley Cyrus actúa en ropa interior en uno de los conciertos de su gira 'Bangerz Tour'

LA CANTANTE NO TUVO TIEMPO DE CAMBIARSE

¿Por qué ya no nos extraña tanto ver a Miley Cyrus medio desnuda? Esta vez su 'look' casi en 'pelotas' no formaba parte del espectáculo, sino que Miley apareció en mitad del escenario con su ropa interior porque no tuvo tiempo de cambiarse. La cantante no quería que sus fans se quedaran sin la próxima canción, y salió al escenario tal como estaba en ese momento, sin ponerse la ropa que tocaba. ¡Qué profesionalidad!