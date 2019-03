Las mil y una caras de los chicos de 'One Direction'

Son una de las bandas más exitosas del mundo entero y poseen un séquito de fieles seguidores en cada rincón del mundo. Harry, Liam, Louis, Niall, Zayn... ¡nos encantan todos! Cada uno aporta su particular granito de arena que hace que la banda del momento triunfe y arrase.

Zayn Malik, ese morenazo de armas tomar, estuvo a punto de ser expulsado por el resto del grupo por llegar tarde a los ensayos, y es que nadie dijo que los comienzos fueran fáciles... ¡Ahora no nos imaginamos al grupo sin su irresistible sonrisa y su voz angelical! El lado pícaro de Harry Styles es la esencia de '1D', su estilo, sus gracias y sus ocurrencias, como quedarse sin pantalones sobre el escenario, han deleitado a todo el personal. La última de Styles fue su contoneo de caderas en los Teen Choice Awards, ¡sin palabras dejó a todo el mundo!

Louis Tomlinson es tanto un artista de la pista como en el terreno de juego, ahora ha sacado a relucir su faceta más futbolera y compagina su trabajo sobre los escenarios con el campo de fútbol ya que ha sido fichado por el equipo inglés Domcaster. ¡Seguro que da tanto la nota sobre las pistas como sobre las tablas! Otra estrella que brilla sin cesar en la banda es Liam Payne, la sonrisa irresistible y tierna de '1D', y es que aunque acabe de salir del mercado de solteros, nos encanta que se encuentre la mar de feliz. Niall Horan causa furor gracias a su sonrisa deslumbrante. El rubio rubísimo de la banda se ha estado tomando muy en serio eso de ponerse en forma y nos hemos dado cuenta de que las horas en el gimnasio están empezando a hacer efecto... ¡Menudo cuerpazo de escándalo!

Todos llevan la música en el alma y la piel, prueba de ello es el tatuaje que luce Zayn en su antebrazo. Han conseguido coronarse como la 'boy band británica-irlandesa' más exitosa de todos los tiempos, siendo número uno desde que lanzaron su primer sencillo 'What Makes You Beautiful' en el año 2011. Desde entonces, no han parado de triunfar, y prueba de ello los numerosos reconocimientos a lo largo de toda su carrera, como '4Music Video Honours', 'Bambi Awards', 'BBC Radio 1 Teen Awards', 'Bizarre Awards', 'Brit Awards', 'MTV Music Awards', 'Kids Choice Awards' en Mexico, UK o Brasil, o los reconocidos 'Teen Choice Awards', entre otros.

Además, han compartido escenarios con grandes estrellas de la música como Robbie Williams, y han sido portada de publicaciones tan reconocidas como GQ, Teen Vogue o Glamour. También han mostrado su lado más solidario haciendo una campaña contra el cáncer infantil. ¡Son guapos, triunfadores y con un gran corazón!

Tras arrasar con su última gira y su 'Best Song Ever', ahora llegan a la gran pantalla con 'This Is Us', la película. Si algo tenemos claro es que nunca dejarán de deleitarnos ni de sorprendernos, ¿qué será lo próximo?