Miki, representante de España en Eurovisión 2019, saca a la luz las amenazas de muerte que recibe

No cabe duda de que Miki Núñez de ‘OT 2018’ está pasando por su mejor momento profesional, ya que aparte de ser el próximo representante de España en Eurovisión, acaba de conseguir un papel dentro de la exitosa serie de Los Javis, 'Paquita Salas'.

Sin embargo, el éxito también tiene un lado malo, y es el de las críticas. El extriunfito ya se ha ido acostumbrado a recibir toda clase de comentarios, unos positivos y otros negativos, pero es ante el auge y la carga de odio en estos últimos cuando ha decidido saltar.

El cantante ha decidido denunciar el acoso al que se está viendo sometido, con comentarios que llegan a desearle incluso la muerte.

"Nunca hago esto. Pero hoy me apetece. Y no voy a borrar el nombre de usuario. Porque ya que es tan valiente seguro que no le importa. Y sé que esto es darle importancia a un comentario de cada 1.000 pero mira....", afirmaba en su Instagram Stories tras recibir un mensaje lleno de odio.