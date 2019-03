Mientras The Wanted cancela su gira por Europa, Siva Kaneswaran se promete con su novia Nareesha McCaffrey

Hace unos días nos enteramos de que 'The Wanted' había cancelado su gira Europea. Los miembros del grupo decidieron mandar un comunicado a sus seguidores: “Lamentamos decir a todos nuestros fans en Europa continental que debido a imprevistos cambios en nuestro plan de actuaciones, nos vemos en la obligación de cancelar las fechas de febrero y marzo. Se devolverá el importe de todos los tickets y esperamos veros a todos dentro de muy poco. Las fechas en el Reino Unido y los Estados Unidos no se ven afectadas. Muchas gracias por vuestro constante apoyo. Mucho amor. The Wanted“.

Entre esos conciertos están incluidas también las dos fechas programadas en España, el 28 febrero en Barcelona y el 1 de marzo en Madrid. La promotora lamenta esta cancelación aunque asegura que es una decisión totalmente ajena a la organización.

Pero no todo son malas noticias para el grupo musical, y es que uno de los cantantes, Siva Kaneswaran y su novia desde hace seis años, Nareesha McCaffrey, se han prometido.

Siva comentó como fue el momento: “Descubrí que Nareesha estaba planeando una fiesta sorpresa para mi cumpleaños con su familia así que pensé que sería perfecto. Había comprado el anillo hace meses y sólo estaba esperando el momento adecuado”.

El componente del grupo también ha reconocido que ninguno de sus compañeros sabía lo que planeaba:"Fue como una operación militar el planear la propuesta. No podía decírselo a los chicos de la banda por si desvelaban la sorpresa".

¡Felicidades pareja!