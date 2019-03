Forbes ha publicado una lista de las 13 celebrities que más beneficios han generado una vez muertos desde octubre de 2009, y el 'Rey del Pop' se ha llevado la primera posición. Elvis Presley, J.R.R. Tolkien, John Lennon y Stieg Larsson han conseguido también hacerse un hueco en el ranking.

Cuando Michael Jackson murió, dejó tras él 500 millones de deuda y tres hijos que mantener. Sin embargo, la fortuna que se generó con las ventas de discos, el filme 'This is it' y los musicales que se produjeron dejaron más que saneadas sus cuentas bancarias.

Mientras que las ganancias de Jackson este año han sido de 275 millones de dólares (más que el resto de miembros de la lista juntos), el segundo lugar es una cantidad más discreta: 60 millones de dólares a cargo de Elvis Presley.

Tras él se encuentran J.R.R. Tolkien, el dibujante de Snoopy Charles Schulz y John Lennon, que cierran así el top five. La lista continúa con el escritor de la saga Millenium Stieg Larsson (6), el escritor de literaruta infantil Dr. Seuss (7), Albert Einstein (8), el dueño de los New York Yankees George Steinbrenner (9) y el compositor Richard Rodgers (10).

Los últimos puestos son ocupados por Jimi Hendrix y el actor Steve McQueen, empatados en el puesto número 11, y el productor de televisión Aaron Spelling, que cierra la lista en la posición número 12.