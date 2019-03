Michael Jackson se disfrazaba de payaso en sus encuentros con prostitutas

Conrad Murray fue el doctor de Michael Jackson y ha publicado un libro digital, llamado 'This Is It', en el que habla de la vida del artista. Se trata de una publicación no autorizada, pero que seguro llenará de dólares los bolsillos del médico.

En este libro, Murray asegura que el compositor y cantante se disfrazaba de payaso para sus encuentros con prostitutas y strippers en hoteles. Esta ha sido la última revelación que ha dejado a los medios de comunicación con los ojos como platos.

Hace unos días ya se habló del flechazo que sintió Michael con Emma Watson, Hermione en la saga 'Harry Potter'. "Michael me dijo que estaba flechado por la actriz británica. Se había enamorado de ella cuando la vio en la primera película de Harry Potter en 2001, cuando ella tenía solo 11 años. Emma era su segunda opción para una boda si las cosas no funcionaban con Harriet", afirmó Conrad.

También ha desvelado en su libro que su cliente llegó a fingir enfermedades (como un accidente cerebrovascular) para conocer mujeres e incluso imitaba otros acentos en sus encuentros sentimentales/sexuales. Esta era la estrategia que tenía el intérprete para ligar, que aunque es rara, parece ser que le funcionaba.

Según Murray ha sido respetuoso en sus revelaciones… ¡Quién lo diría!