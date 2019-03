Katherine Jackson ha reconocido a Oprah Winfrey que su hijo se sometió a un proceso de blanqueo de la piel, algo que él negó en varias ocasiones, pero lo ha achacado a sus complejos por la enfermedad que padecía, el vitíligo.

Dicha afección provoca que las células que pigmentan la piel vayan muriendo, haciendo que aparezcan manchas blancas que a Michael le acomplejaban. "Dijo que no quería empezar a parecer una vaca manchada", afirma Katherine. "No sé qué hizo para cambiar eso, pero lo hizo".

El proceso de blanqueo requirió varias operaciones, en las cuales incluyó además otros retoques físicos. "Tuvo más de dos (intervenciones), se sentía avergonzado. La gente se convierte en adicta de la cirugía plástica, y creo que eso es lo que le ocurrió a él", continúa la madre de Jackson.

Para ella, la muerte del cantante fue "el peor día" de su vida y 'nunca' lo superará:"Se me paró el corazón. De alguna manera lo sentí, pero estaba deseando que no fuera (verdad)", reconoce.

En cuanto a la polémica por las sospechas de homicidio levantadas contra el Doctor Murray -médico personal de Michael-, Katherine no ha querido tomar parte en la polémica. "No puedo acusar al Doctor Murray de asesinato. No sé si fue un accidente o fue intencionado. No quiero entrar en eso, pero tengo mi opinión", afirma.