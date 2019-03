Michael Clifford de 5 Seconds of Summer casi le rompe el pie a una fan

Los chicos de 5 Seconds of Summer nos dejan muchas veces con la boca abierta, y es que además de revolucionar las redes sociales con fotos posando en pelotas, los cantantes también revolucionan las calles.

Así lo ha confesado Michael Clifford durante su última entrevista, el cantante ha revelado uno de los momentos más dramáticos que ha vivido junto a sus fans en plena calle, y es que Michael casi le rompe el pie a una seguidora cuando intentaba hacerse una foto junto a él.

"Estábamos andando por la calle con varias fans y estaba intentando hacerme una foto con esta chica. Yo estaba sujetando su teléfono y, sin querer, la pisé. No sé cómo ocurrió. Ella se cayó al suelo, y rápidamente fui a ayudarla. Yo no paraba de preguntarme que qué había hecho, y le pedí perdón muchísimas veces. Ella me dijo que creía que se había roto el pie".

Por suerte, la chica no se rompió el pie pero sí que sufrió una lesión, un esguince. ¡Menos mal!