Michael Bublé y Luisana Lopilato no paran de compartir divertidos y familiares vídeos para intentar amenizar tanto su cuarentena como la de sus seguidores. Pero uno de sus directos causaba esta semana gran revuelo después de que algunos usuarios considerasen que durante la emisión del mismo el cantante maltrata a su mujer.

Un vídeo que se ha hecho viral estos días y en el que podemos ver al matrimonio presentándose ante las cámaras. Justo cuando Bublé comienza a saludar en español, su mujer le interrumpe, y este le da un codazo y la zarandea.

Algo que, según consideran algunos, tal y como han dejado de manifiesto en las redes sociales, volvió a producirse a lo largo de la emisión, cuando Michael vuelve a agarrar a su mujer con poca delicadeza, lo que ha aumentado aún más las críticas y acusaciones hacia el artista.

Una situación por la que Luisana ha salido en defensa de su marido diciendo: "¡Es increíble cómo son algunos seres humanos! Mientras que atravesamos esta pandemia, y vivimos momentos de encierro, angustia, miedo, soledad, incertidumbres de todo tipo! Nosotros todos los días salimos con mi marido a hacer directos para llevarles un poco de alegría, entretenimiento, añoranzas, y tenemos que soportar, escuchar y ver lo que publican personas malintencionadas que salen a hablar cualquier cosa y sin conocer nada de nuestra familia".

Además, Lopilato ha sentenciado: "Están diciendo mentiras que no voy a permitir porque le falta el respeto a mi familia, así que les pido a ustedes que tanto confían en mí desde hace años ¡que no lo permitan tampoco! Sin más que decir y haciendo lo que creo correcto cuando se meten con mi familia, ¡dejo para Dios las consecuencias! El mundo necesita en estos momentos más que nunca amor, esperanza, valores, unidad y solidaridad. NO este tipo de personas".

Y no solo ella, sino que toda la familia de la intérprete ha salido en defensa de Bublé, al igual que el representante del cantante, que ha declarado a la revista People: "No habrá más comentarios sobre esta ridícula acusación. Todo lo que hay que hacer es verlos juntos en Facebook Live todos los días. Son socios iguales y amorosos y se tratan con el mayor respeto. Son una pareja hermosa".