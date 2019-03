El mensaje de Justin Bieber a una de sus exnovias en redes sociales

Parece que a Justin Bieber le encanta liarla en redes sociales… Hace unos meses el cantante decidió comentar una imagen en directo de su expareja Sofia Richie: "Eres tan hermosa", decía el artista.

Este gesto generó muchas dudas sobre si el cantante estaba intentado recuperar a la modelo, pero la respuesta de Richie no dio pie a seguir con esta teoría:"Gracias", le contestaba ella.

Pero, ¡lo ha vuelto a hacer! Justin ha vuelto a comentar una imagen donde su ex aparece a punto de comerse una pizza, con muy buena pinta por cierto: "Eres muy hermosa", le volvía a decir a Sofia. Aunque en esta ocasión el ídolo pop no ha recibido ninguna respuesta de su ex.

Los comentarios no han tardado en llegar y los haters han aprovechado para atacar al cantante y preguntarse qué es lo que realmente está pasando entre ellos.