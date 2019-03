El mensaje de Justin Bieber a Shawn Mendes tras lo de Hailey Baldwin

Justin Bieber y Hailey Baldwin siguen levantando polémica. Aunque esta vez ha sido solo por parte del cantante... Si recientemente han saltado las alarmas de un posible casamiento inminente entre los tortolitos por unas palabras del intérprete, ahora la noticia es sobre los versos que ha querido dedicarle Justin al ex de Hails, Shawn Mendes, en su última canción.

Y es que a pesar del revuelo que ha suscitado la futura boda de Hailey con Justin, el de Canadá no ha dejado de trabajar. Hace unos días ha presentado el nuevo single, que ha grabado junto a DJ Khaled, Quavo y Chance the Rapper. Un tema que según algunos medios está inspirado en su relación con Hailey. La canción habla sobre una chica que tiene que elegir entre él y otro pretendiente, a lo que los fans de Bieber no han tardado en deducir que se trata justo del ex de la modelo.

"Destacas entre la multitud, nena, es obvio. No es tan difícil elegir", dice la canción de Justin. Un verso que supuestamente está dirigido a su prometida. Sin embargo, la cosa no ha quedado ahí ya que después la canción sigue con unas palabras que si lo relacionas con la vida real podrían estar dirigidas a Mendes: "Él o yo, ve en serio, nena, es obvio".

El verso en cuestión deja claro algo que podría haberle dicho Bieber a Hailey queriendo decir que Shawn Mendes no tenía nada que hacer a su lado… Escucha el tema y opina tú mismo.