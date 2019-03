El mensaje de Ariana Grande tras su concierto en Barcelona

Ariana Grande ha dado un concierto en el Palau Sant Jordi en Barcelona donde 12.000 personas han podido disfrutar de un show increíble y de una noche mágica. Los arianators estuvieron compartiendo en sus redes sociales vídeos y fotos de partes del concierto que dejaban ver con que emoción y locura lo vivían.

La cantante también quiso agradecerles todo el cariño que estaba recibiendo y tuvo un bonito gesto compartiendo en su Instagram dos fotos con estos mensajes:"Barcelona, mi corazón está lleno!! Gracias, os quiero. Os quiero".

Los arianators lo dieron todo durante el concierto y salieron muy contentos con el súper show que la cantante había hecho y el cariño que habían recibido por parte de Ariana.

Entre las canciones que cantó la artista estaban 'One Last Time' o 'Bang Bang', pero sin duda alguna el momento más emotivo de la noche fue con 'Somewhere Over The Rainbow', uno de los temas que cantó en el concierto benéfico One Love en Manchester.