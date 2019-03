El mensaje de apoyo de Anahí tras el terremoto de México ha sido muy criticado en redes

Anahí Puente, de RBD, ha querido compartir un vídeo con sus seguidores como muestra de apoyo a los afectados del fuerte terremoto que sufrió México el pasado viernes.

La artista, como primera dama del Estado de Chiapas donde tuvo lugar el epicentro del seísmo, ha compartido un vídeo en el que podemos verla realizando labores caritativas. Sin embargo, para su sorpresa muchos han criticado este gesto solidario de Anahí por las palabras que utiliza en el vídeo.

"Muy despeinada, muy mal arreglada, muy fea y no me importa nada. Lo que me importa es ayudar a la gente. Yo sé que ustedes quieren que cante, haciendo conciertos y estado cerca de ustedes. Pero… De verdad, eso ahorita no importa", declaraba Anahí. Un mensaje cargado de cariño que algunos han criticado por su hashtag #muydespeinada. ¿Qué te parece?