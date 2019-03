Un mensaje de Amy Winehouse es la causa del coma de Blake Fielder-Civil

Hace unos días Blake Fielder-Civil era ingresado en el hospital en estado de máxima gravedad, tras haber disfrutado de una noche marcada por los excesos. Pero parece que todo tiene una explicación y el estado de coma del joven tiene nombre y apellidos. Según ha declarado la madre de Blake, “Amy Winehouse envió un mensaje a su ex marido para comunicarle que quería ser la madrina de su hijo”.

No, no estamos ante un fenómeno paranormal. Al parecer, la cantante envió dicho mensaje de móvil antes de fallecer, mientras su ex marido se encontraba en la cárcel; situación que hizo que Blake no pudiese leer el sms de la fallecida Amy, al no tener su teléfono móvil. El shock producido por este mensaje sería la causa de la sobredosis que ha dejado a Fielder debatiéndose entre la vida y la muerte.

Además, el padre de la desaparecida 'Reina del Soul' ha vuelto a pronunciarse sobre el asunto en Twitter. “Parece que Blake va a salir de esto. Es una buena noticia”. Y ha añadido: “No estoy apoyando a Blake, pero estoy orando por su recuperación”. Parece que el ex marido de la desaparecida Winehouse no va a seguir los pasos de la cantante y va a luchar por salir de ésta.