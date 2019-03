El mensaje de amor que Liam Payne ha enviado en Instagram a Cheryl Cole

Durante su estancia en Los Ángeles, trabajando en la música en solitario, Liam Payne ha publicado una imagen en Instagram donde ha aprovechado para enviar un mensaje de amor a su novia Cheryl Cole. "Te echo de menos… Estas son las cosas que me incitas a hacer. Estaré pronto en casa", le decía el exmiembro de One Direction a la intérprete de 'Fight For This Love' en las redes sociales. En la imagen aparecen los dos, tirados en la cama y con una mascarilla facial.

La semana pasada explotaron las redes sociales apuntando que Cheryl estaba embarazada. Había quien aseguraba que la cantante llevaba tiempo sin aparecer en público, que en su anuncio de L'Oreal aparecía con la cara más redonda y que Payne se había cambiado la biografía en Twitter por lo feliz que estaba por convertirse en padre.

Parece que Liam está ansioso por volver a ver a su novia, ¿será para acompañarla durante los meses de gestación? ¿O simplemente estamos ante una declaración de amor? Tendremos que esperar para verlo. Aunque no sabemos qué piensa el exmiembro de la boy band sobre la denuncia que han recibido los cinco chicos, por plagiar supuestamente el single 'Story of my life', lo que tenemos claro es que él donde quiere estar es en casa, junto a Cole.