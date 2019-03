La melena rubia de Carlos de Auryn se impone a la castaña de Harry Styles por goleada

Las melenazas parecen estar de moda entre las boy bands, por eso la batalla celebrity de esta semana ha estado protagonizada por dos artistas que han dejado crecer su pelo libremente. El duelo se ha librado entre Carlos Marco de Auryn y Harry Styles de One Direction, y al parecer los votantes son fieles a la patria y se han decantado, con mucha diferencia, por Carlos.

El cantante es uno de los que más innova con su estilo, tanto a la hora de vestir como en el pelo, lo que ha sido razón más que suficiente para que sus votos subieran como la espuma durante la batalla.

El hecho de que Harry Styles se haya arriesgado últimamente con una melena más larga de lo habitual, no le ha servido para llevarse la corona. Cuidado, One Direction, en España tenéis unos duros competidores, tanto en la música como en los looks. ¡Enhorabuena, Carlos!