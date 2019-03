Mel B se ve obligada a pedir dinero a sus amigos para afrontar sus problemas económicos

Desde hace un tiempo se viene hablando que la cantante Melanie Brown podría estar atravesando una situación financiera un tanto preocupante. Al parecer la Spice Girl habría fulminado su fortuna valorada en 38 millones de libras en caprichos y en solventar su divorcio de Stephen Belafonte.

Ahora, tal y como recoge el medio 'The Mirror' Mel B habría pedido dinero a sus amigos para poder pagar su nueva casa en Los Ángeles valorada en 1,5 millones de libras: "Ella simplemente no puede permitirse perder más dinero. Así que ha recurrido a los amigos en un momento de necesidad y están haciendo todo lo posible por ayudarla", informa una fuente al diario.

"Es de sobra conocido que las finanzas de Mel no son grandes, pero si no afronta el pago de la casa, si situación empeorará más", añade. "Mel es una superestrella internacional, sigue trabajando como jueza en America's Got Talent, pero tiene una pequeña cantidad de dinero en el banco, de acuerdo con Companies House. La gente puede que esté muy sorprendida", apunta otra fuente.

Ahora, la británica espera poder vender lo antes posible la vivienda que compartía con su exmarido que puso a la venta por 7,2 millones, para rebajarla dos semanas después 800.000 libras.