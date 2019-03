Mel C confiesa que tuvo depresión durante el mayor éxito de las Spice Girls

Mel C, la que fuera la ‘spice deportista’, ha contado su experiencia durante los años de mayor éxito de las Spice Girls, según recoge The Telegraph.

La cantante fue diagnosticada con depresión cuatro años después de lanzar ‘Wannabe’, el mayor éxito del grupo. Los problemas con la alimentación y la obsesión con el deporte fueron una constante.

“Toda la presión desembocó en no comer bien y hacer ejercicio de forma obsesiva, porque pensaba que tenía que ser merecedora de lo que me estaba pasando de alguna manera y para ser una estrella perfecta”, confesaba Mel C.

Pese a todo lo que sufrió, asegura estar muy orgullosa de haber formado parte de uno de los grupos más importantes del mundo: “Lo que pasó con las Spice Girls es algo que volvió completamente del revés mi mundo, fue una fantasía, un cuento de hadas, y algo que siempre quise”.