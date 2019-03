El mejor amigo de Harry Styles, Nick Grimshaw, revela por qué One Direction se separa

Las fans de One Direction se han quedado destrozadas tras el anuncio de la separación temporal de la boy band británica tras el lanzamiento de su próximo álbum. Nadie se había pronunciado sobre los motivos de la dispersión hasta ahora, cuando en mejor amigos de Harry Styles, Nick Grimshaw, ha arrojado algo de luz sobre la polémica disolución de la banda.

"La gente piensa que ser una estrella del pop es algo glamuroso, pero es agotador y confuso cuando llegas a su nivel. No ven el mundo, solo hacen actos de promoción en diferentes ciudades. Ahora son hombres, y necesitan vivir su vida", ha dicho el DJ en una entrevista con el periódico The Guardian.

A pesar de todo, todavía hay muchas fuentes que afirman que Harry ha sido el verdadero causante de la separación del cuarteto. "Harry ha forzado la separación de la banda. Su carrera [en solitario] no podría estar más arriba ahora. Ha sido tentado con ofertas en el cine, y no puede esperar más para aceptar la oportunidad. Harry sabe que dejando la música estando en la cima es la mejor manera de dar el siguiente paso en su carrera", comentó una fuente de la banda hace unas semanas a la revista In Touch.