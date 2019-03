Meghan Trainor retira su videoclip 'Me Too' por el uso abusivo del Photoshop

El uso del Photoshop para estar más bella está dejando de ser tendencia. Tras el enfado de Serena Williams, Inma Cuesta, Kate Winslet y Lena Dunham por un uso abusivo del Photoshop, Meghan Trainor se une a esta batalla en contra de la belleza irreal.

La cantante ha decidido retirar su videoclip 'Me Too', poco después de publicarlo, por los retoques digitales que tiene su cuerpo. Así se lo ha comunicado a todos sus fans a través de un vídeo que ha publicado denunciando dichos retoques.

Y es que recordemos que la cantante se hizo conocida gracias a tu tema 'All about that bass' en el que Meghan denuncia el abuso del Photoshop en la moda y el mundo del espectáculo. Para ella el físico siempre queda en un segundo plano ya que como revela no hace falta tener un cuerpo delgado para sentirse guapa y atractiva.