Meghan Trainor estrena look para su nuevo disco

Dicen que detrás de un cambio de peinado hay un intento de romper con algo de tu vida o comenzar un nuevo proyecto. Éste es el caso de Meghan Trainor, la cantante saca disco y con ello se ha llevado por delante media melena y se ha pasado al bando de las pelirrojas. ¡Vaya sorpresa nos ha dado!

Trainor no ha podido esperar a la gala de los Grammy para que sus fans conozcan su nuevo look y lo ha compartido con ellos en Instagram. Desde que subió la foto, sus admiradores no han parado de comentar en su perfil lo guapa que está con el pelo más oscuro. La cantante que desde pequeña no llevaba el pelo castaño, reconoce que adora el rubio pero que está encantada con su cambio.

Aunque para ver el cambio en vivo, tendremos que esperar a la gala de los Grammy donde cantará junto a Demi Lovato, John Legend y Luke Bryan para homenajear al músico Lionel Richie. La intérprete de 'Dear future husband' está nominada a mejor artista revelación, aunque fue en 2014 cuando lo petó con su canción 'All about that bass'. ¿Quién no ha tarareado alguna vez el pegadizo 'bout that bass, not treble'?