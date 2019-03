Meghan Trainor confiesa que se casaría con Niall Horan de One direction

Durante una entrevista de radio en 'Capitol FM', Meghan Trainor jugaba a un juego llamado "Lips, Wife, Leave it". El juego consistía en que a la cantante le decían tres nombres, que correspondían a tres famosos, que en este caso fueron tres de los componentes de One Direction: Zayn Malik, Harry Styles y Niall Horan, y Meghan debía unirlos con los conceptos, 'besar a', 'casarme con' y 'dejar a'.

Con el juego bien explicado, pasamos a la acción. Meghan, eligió a Zayn para besarlo, a Harry para dejarlo, y… "Niall, ¿es el rubio? ¿Es el que es dulce? Me casaría con él. Creo que es un caballero y es como uno de los chicos más cariñosos que he visto. Me casaría definitivamente con Niall, es genial”, dijo la cantante.

Ante la decisión de dejar Styles, Meghan se disculpó diciendo el porqué de su respuesta; "Dejaría a Harry. Vamos a trabajar juntos en el futuro, así que tenemos tiempo". Lo que la cantante ha dejado claro es ella quiere casarse con el rubio de Niall. Ahora sólo podemos esperar a que Niall responda a estas declaraciones tan 'directas'.