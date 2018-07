Meghan Trainor se cae estrepitosamente en el programa de Jimmy Fallon

La caída no ha tardado en hacerse viral

¡Meghan Trainor ha demostrado una vez más su buen humor! La cantante presentaba, en el programa de Jimmy Fallon, su último single 'Me too' y cuando estaba a punto de terminar su actuación, la artista cayó al suelo por un problema con su tacón. El presentador no tardó en socorrer a su invitada y decidió tumbarse también con ella en el suelo del plató. La artista demostró ser una gran diva riéndose de la situación.