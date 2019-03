El médico naturista de Juan Gabriel asegura que el cantante podría haber sido asesinado

Lamentablemente el fallecimiento de Juan Gabriel no ha estado ajeno a la polémica. Y es que después de que esta semana se revelase la impresionante herencia que ha dejado a sus seres queridos más allegados, ahora el médico naturista de Juan Gabriel vuelve a situar la muerte del cantante en el candelero.

Según recogen varios medios internacionales como La Opinión y Basta!, el médico asegura que el artista fue asesinado: "Los médicos decían que lo desaparecieron para que no pagara impuestos, entonces chequeé la técnica de videncia de vaso con agua y lo que vi me sorprendió: Juan Gabriel se agarraba mucho el estómago. Algo le dieron de tomar o comer".

"Este crimen se va a saber en poco tiempo. Juan fallece, luego lo meten a un supuesto velatorio, no se ve salir el cuerpo, luego está cremado. Hay muchas cosas que no me cuadran. Pudimos haberlo comprobado en una autopsia", reconoció el doctor a los medios latinos.

A pesar de estas duras declaraciones, de momento nadie se ha manifestado y la versión oficial de la muerte de 'El Divo de Juárez'.