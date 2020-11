Merche confiesa si tiene ganas de volverse a enamorar tras su ruptura con Arturo Requejo

Merche vuelve con fuerza al panorama musical con 'La diabla', su último single, un tema mucho más cañero de lo que nos tiene acostumbrados, y nos concede una entrevista en la que, ilusionada, confiesa el buen momento por el que está pasando.

Soltera y sin compromiso, la artista no cierra las puertas al amor y nos habla de cómo se plantea el futuro en este momento de incertidumbre tras su ruptura con Arturo Requejo después de varios años de discreta relación.

Además, la cantante confiesa cómo ha vivido este confinamiento: "Lo mejor que ha tenido el confinamiento es precisamente el poder estar más con mi hija, que me paso 24 horas al día 7 días a la semana, eso que está tan de moda de 24/7. Lo peor que he llevado de esta profesión es la distancia. Y esta situación lo que ha permitido es poder pasar todos estos meses con ella y no perderme ni un solo momento de su vida. Y esa parte sí que lo agradezco, hay que sacar la parte positiva de todas las situaciones, y en esta ocasión que mejor que mi hija que es lo más importante de mi vida".

Respecto a su vida sentimental Merche aclara que está abierta al amor tras años de relación con Arturo Requejo: "Ni busco nada ni estoy cerrada, yo estoy abierta al amor. Sí que es verdad que conforme van pasando los años, yo creo que es una sensación que tenemos todos en general, es más difícil, te acostumbras a estar sola, te vuelves más exigente, tienes más manías, exiges más creo. Entonces sí que es verdad que no lo veo tan sencillo".

